1-й тренер Сутормина: положу деньги на книжку для детей и уже не будет стыдно
Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал, какие эмоции испытал, узнав, что его воспитанник планирует передать ему 1 млн рублей после трансфера в петербургский клуб.
«Новость про миллион стала шоком. Я уже давно подобную возможность даже не рассматривал, что кто-то мне может как-то помочь, отблагодарить. Тем более когда футбольная карьера уже заканчивается.
Не знаю, что будет дальше, но то, что я дал ему дорогу в жизнь, он осознаёт. Сейчас ему никто не даёт таких знаний, контракт заканчивается — игрок уходит в другой клуб. Я сейчас хоть какие-то деньги положу на книжку для детей, и мне уже не будет стыдно», — сказал Греков в интервью журналисту Артёму Локалову, опубликованном на канале в YouTube.
1-й тренер Сутормина — об обещанном 1 млн рублей: ничего себе, вот это новость
- 1 сентября 2019
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