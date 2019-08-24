1-й тренер Сутормина — об обещанном 1 млн рублей: ничего себе, вот это новость

Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, удивился, когда узнал, что его воспитанник передаст ему 1 млн рублей после трансфера в петербургский клуб.
«Это точно не розыгрыш? Ничего себе, вот это новость! У меня занималось столько ребят, которые доросли до большого футбола, но почти ни копейки вознаграждения за это я не получил. Лапшин, Ойеволе – можно перечислять долго. И вот сейчас Лёха делает такой жест. Я на пенсии, и вы меня так обрадовали. Недавно был на свадьбе у Лёши в Оренбурге, мы с его родителями хорошо дружим. Я же вёл его полностью, от и до – восемь лет.
Моя пенсия — 20 тысяч рублей в месяц. Всё! На эти деньги и живу. Что касается того, куда потрачу 1 млн рублей, то у меня двое маленьких детей, представляете. Я живу ими, и всё, что я делаю, только для них.
В этой жизни футболисты редко думают о детских тренерах, чаще забывают. О нас никто не заботится. Ещё хорошо, что я активно работал, команды у меня всегда были. Мне под 67, и я в своё время был самым возрастным тренером в Москве. Но пришлось уйти, дальше уже невозможно было работать. А сегодня…
Вы знаете, сегодня я точно не засну. И, как назло, магазин уже закрыт, даже отметить нечем. Но всё равно спасибо за добрую новость. Она втройне приятна: я нашёл Лёху, вложил в парня душу и довёл его до ума. Это главная цель тренера, и, когда видишь результат, хочется засучить рукава и ещё больше работать", — цитирует Грекова «Спорт Бизнес Online».
- 24 августа 2019
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