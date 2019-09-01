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18:30 Мск
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«Урал» — «Краснодар»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Эль-Кабир, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Вилена, Ари, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.

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