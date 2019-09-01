«Урал» — «Краснодар»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Эль-Кабир, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Вилена, Ари, Вандерсон.
Запасные: Крицюк, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.
- 1 сентября 2019
-
13:54
-
13:50
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:31
-
12:16
-
12:13
-
11:52
-
11:50
-
11:35
-
11:32
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:16
-
10:12
-
09:54
-
09:31
-
09:28
-
09:25
-
09:14
-
06:28
-
04:59
-
04:47
Партнерский контент