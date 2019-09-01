Гвардиола: думаю, Агуэро и умирая будет забивать голы
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола восхитился талантом аргентинского нападающего «горожан» Серхио Агуэро.
«Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет, затем переехал в Англию и продолжил забивать. Думаю, он и умирая будет забивать голы. Таков его талант. Агуэро невероятно талантлив, и я люблю всё, что он делает. С годами его голевое чутьё лишь усилилось, сейчас он хочет забивать голы не меньше, чем раньше», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
31-летний нападающий забивал за все команды, за которые выступал, — «Манчестер Сити», «Атлетико», «Индепендьенте» и сборную Аргентины. Ранее Агуэро преодолел отметку в 400 голов в карьере.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место, набрав 10 очков.
Агуэро забил 400-й мяч в карьере
- 1 сентября 2019
-
15:34
-
15:30
-
15:18
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:49
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:16Шишкин отказался переходить в «Марибор» Эксклюзив
-
14:11
-
13:54
-
13:50
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:31
-
12:16
-
12:13
-
11:52
-
11:50
-
11:35
-
11:32
-
11:08
-
11:00
Партнерский контент