Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: думаю, Агуэро и умирая будет забивать голы

Гвардиола: думаю, Агуэро и умирая будет забивать голы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола восхитился талантом аргентинского нападающего «горожан» Серхио Агуэро.

«Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет, затем переехал в Англию и продолжил забивать. Думаю, он и умирая будет забивать голы. Таков его талант. Агуэро невероятно талантлив, и я люблю всё, что он делает. С годами его голевое чутьё лишь усилилось, сейчас он хочет забивать голы не меньше, чем раньше», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

31-летний нападающий забивал за все команды, за которые выступал, — «Манчестер Сити», «Атлетико», «Индепендьенте» и сборную Аргентины. Ранее Агуэро преодолел отметку в 400 голов в карьере.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место, набрав 10 очков.

Агуэро забил 400-й мяч в карьере
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент