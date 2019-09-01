«Валенсия» хочет арендовать Икарди

«Валенсия» проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Интера» Мауро Икарди, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, испанский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста. В составе «летучих мышей» Икарди может заменить форварда Родриго Морено, которого хочет приобрести мадридский «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Икарди подал в суд на «Интер». Аргентинец требует от «нерадзурри» восстановить его права в команде и выплатить ему € 1,5 млн в качестве возмещения ущерба за отстранение от тренировок.
Напомним, главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к 26-летнему аргентинцу проявляли «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Монако» и «Атлетико».
Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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