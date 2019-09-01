Промес забил первый гол за «Аякс»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов с роттердамской «Спартой» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Промес отличился на 25-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса. Этот гол стал для хавбека первым в составе «Аякса». Для этого ему пришлось провести пять матчей.

Промес перешёл в «Аякс» из «Севильи» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 15,7 млн. 27-летний футболист подписал с амстердамским клубом контракт до лета 2024 года.

Ранее Промес выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и московский «Спартак». В составе красно-белых голландец становился победителем Российской Премьер-Лиги, обладателем Суперкубка России, а также лучшим бомбардиром РПЛ.