Промес забил первый гол за «Аякс»
Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов с роттердамской «Спартой» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Промес отличился на 25-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса. Этот гол стал для хавбека первым в составе «Аякса». Для этого ему пришлось провести пять матчей.
Промес перешёл в «Аякс» из «Севильи» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 15,7 млн. 27-летний футболист подписал с амстердамским клубом контракт до лета 2024 года.
Ранее Промес выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и московский «Спартак». В составе красно-белых голландец становился победителем Российской Премьер-Лиги, обладателем Суперкубка России, а также лучшим бомбардиром РПЛ.
Федун заявил, что «Спартак» отказался возвращать Промеса за € 17 млн
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