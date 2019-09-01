Крал: надеюсь, уже в следующем сезоне «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов

Новичок «Спартака» полузащитник Алекс Крал поделился впечатлениями от перехода в московскую команду.



«Цвета у клубов одинаковые. Те, к которым я привык и которые люблю. Первый раз в жизни приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый. Стадион и музей тоже прекрасные. Мне все понравилось, так что с нетерпением жду возможности сыграть.



Не люблю говорить о своей игре. Но думаю, что мое главное качество – умение работать над собой и прогрессировать. И я делаю это каждый день.



Для „Славии“ выход в групповой турнир Лиги чемпионов — большое событие. Желаю своей прежней команде удачи. И надеюсь, что уже в следующем сезоне «Спартак» тоже будет играть в Лиге чемпионов!» — приводит слова Крала пресс-служба «Спартака».

Крал: спасибо, «Спартак», за то, что поверил в меня!