Пике — о пенальти в матче с «Осасуной»: я никуда не мог убрать руку

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал пенальти в ворота каталонского клуба в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:2), назначенный за его игру рукой в штрафной площади.

«Я коснулся мяча рукой. Перед началом сезона мы всегда участвуем в семинарах, где обсуждается минимальное расстояние мяча до руки. У меня просто не было времени убрать руку. Я прыгал естественным образом и не увеличивал площадь за счёт своей руки. Пусть судьи попробуют увернуться от мяча в такой ситуации. В этом моменте пенальти не должен был быть назначен», — приводит слова Пике Marca.

Также испанец прокомментировал не слишком удачный старт «Барселоны» в Примере.

«Мы не переживаем. Да, начало сезона не такое, как мы рассчитывали, но впереди длинный чемпионат. Главное сохранять шансы на чемпионство в марте или апреле. Мы хотели набрать девять очков из девяти, но столкнулись с большими трудностями, чем ожидали. Нам нужно оставаться единым целым», — добавил 32-летний игрок обороны.