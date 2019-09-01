Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Романцев — о матче «Спартака» с «Зенитом»: порвём козлов, конечно

Романцев — о матче «Спартака» с «Зенитом»: порвём козлов, конечно
Футбол / РПЛ 0

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между своей бывшей командой и «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 19:00 мск.

«Порвём козлов, конечно. Почему давно не ходил на футбол? Когда надо, я пришёл. Сегодня всё будет в порядке», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Главным судьёй матча назначен Виталий Мешков (Дмитров). Его ассистентами станут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).

«Зенит» и «Спартак» набрали по 14 очков в 7 матчах и занимают 4-е и 5-е места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.

Новичок «Спартака» Крал приехал на матч с «Зенитом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент