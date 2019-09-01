«Арсенал» избежал поражения в матче с «Тоттенхэмом», проигрывая со счётом 0:2

«Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Итоговый счёт матча — 2:2.

Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте. Его автором стал полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен. На 40-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Ещё до перерыва хозяевам удалось один мяч отыграть. На 45+2-й минуте результативным ударом отметился Александр Ляказетт. Уйти от поражения «канониры» смогли на 71-й минуте. Гол на счету Пьер-Эмерика Обамеянга.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 5-е место. Подопечные Унаи Эмери набрали 7 очков. «Тоттенхэм», набрав 5 очков, занимает 9-е место.