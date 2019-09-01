Азмун: следует отдать должное «Спартаку» и его болельщикам

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Эмоции очень хорошие. Был хороший матч. Поздравляю всех фанатов «Зенита». После игры следует отдать должное «Спартаку» и его болельщикам. Это футбол, и надо отдать им респект. Я очень рад, и наши фанаты тоже рады.

Почему в конце прижались к воротам? Это футбол, здесь надо думать. Конечно, тяжело было играть, «Спартак» хорошо атаковал. Мы хорошо оборонялись, все футболисты отрабатывали в защите. Думаю, это была хорошая тактика. Мы выиграли, и я очень рад», — сказал Азмун в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.