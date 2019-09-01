На «Газпром Арене» установили рекорд Гиннесса, исполнив гимн России

Сегодня, 1 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» прошла всероссийская акция «День гимна». 8097 музыкантов установили рекорд Гиннесса, исполнив гимн России, сообщает «Фонтанка».

Главными творческими коллективами акции стали оркестр XXI века под управлением Павла Овсянникова и Балтийский симфонический оркестр. Им помогали 85 региональных музыкальных коллективов.

Видео можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Достижение зафиксировала официальный судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда на арене во Франкфурте гимн Европейского союза исполнили 7548 музыкантов.

«Газпром Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Зенит», который является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги.