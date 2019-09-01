Слуцкий: был бы самым счастливым в мире, если бы чемпионат завершился сейчас

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ Алкмар» (2:1).
«Если бы чемпионат завершился сейчас, я был бы самым счастливым человеком в мире. Возможно, это была не лучшая наша игра и мы не продемонстрировали футбол уровня „тики-таки“, но мы показали характер. Иногда это важнее.
Боюсь, что мы потеряем игроков. Я не могу ничего больше сказать об этом, но у меня есть такое чувство. Во всяком случае, в некотором роде футбол — это бизнес. Иногда я должен смириться с такими решениями", — приводит слова Слуцкого Voetbal International со ссылкой на FOX Sports.
После пяти туров в активе «Витесса» 11 очков. Команда Слуцкого возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. «Аякс» и ПСВ, имея по матчу в запасе, отстают на одно очко.
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