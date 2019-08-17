Фалькао опять к нам не поедет. Он собрался в Турцию

Нападающий и капитан «Монако» Радамель Фалькао близок к переходу в «Галатасарай». По информации L’Equipe, Колумбиец уже договорился со стамбульским клубом о контракте на три сезона с зарплатой 5 млн евро в год без учёта бонусов и просит руководство монегасков как можно скорее закрыть сделку. Действующее соглашение 33-летнего игрока с «Монако» истекает летом 2020-го, после чего он станет свободным агентом.

Фалькао отказался остаться в «Монако» и настаивает на переходе в «Галатасарай»

Почему Фалькао уходит из «Монако»?

Решение Фалькао связано с тем, что выступающий в чемпионате Франции клуб не предложил ему новый контракт. Нападающий попросил своего агента выйти на рынок, хотя руководители «Монако» уговаривали колумбийца остаться на этот сезон. «Я уже немолодой игрок. Поэтому мне нужно подумать о своём будущем и будущем моей семьи. Рассматриваю предложения: среди них есть хорошие возможности для моей карьеры», – признался Радамель в интервью.

Лучшие условия Фалькао предложил «Галатасарай», но «Монако» не хочет отпускать нападающего бесплатно – требует 5 млн евро. Летом писали также об интересе к нападающему со стороны «Валенсии», «Атлетико» и «Интер Майами» – нового клуба Дэвида Бекхэма в MLS, который начнёт свои выступления с 2020 года. После закрытия трансферного окна в Китае появилась новость, что колумбиец может остаться в составе монегасков до зимы, а в январе отправиться в китайскую Суперлигу.

Жена Радамеля Фалькао, спасшего «Монако» от вылета, готова к переезду в Испанию Аргентинская певица Лорелей Дайане Тарон вот уже 12 лет вдохновляет своего супруга — лучшего бомбардира в истории сборной Колумбии.

Фалькао играет за «Монако» с 2013-го с перерывом на два сезона. Его отдавали в аренду «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Колумбиец сыграл за монегасков 140 матчей, в которых забил 83 гола и сделал 14 голевых передач.

Кто будет забивать за «Монако» вместо Фалькао?

В среду монегаски объявили о трансфере нападающего, который, по всей видимости, заменит Фалькао. «Монако» совершил одну из самых дорогих покупок в своей истории, заплатив 40 млн евро за Виссама Бен-Йеддера из «Севильи». В прошлом сезоне 29-летний француз сыграл очень результативно: стал автором 30 голов и 11 голевых передач в 54 матчах разных турниров.

«Монако» объявил о переходе форварда «Севильи» Бен-Йеддера

«Бен-Йеддер – игрок с большим талантом и образцовым менталитетом, – прокомментировал для официального сайта монегасков дорогой трансфер гендиректор клуба Олег Петров. – Он показал, что умеет забивать. Его прибытие — важный момент для «Монако». Это демонстрирует наше желание создать амбициозную команду для достижения целей».

По данным Transfermarkt, больше монегаски платили только за Хамеса Родригеса и того же Фалькао. Причём оба трансфера колумбийцев состоялись шесть лет назад. Атакующего полузащитника купили у «Порту» за 45 млн, а нападающего у «Атлетико» за 43 млн. Кстати, в топ-5 приобретений «Монако» входит и Александр Головин: хавбек ЦСКА и сборной России стоил 30 млн.

«Галатасарай» берёт Фалькао, чтобы отдать своего форварда в «Спартак»?

Для «Галатасарая» переход Фалькао – топ-трансфер! В прошлом сезоне команда из Стамбула выиграла чемпионата Турции, так что осенью сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Судя по всему, колумбиец заменит в составе нападающего Мбайе Дьяна, который может перейти в «Спартак».

«Спартак» предложил € 10 млн за лучшего бомбардира турецкой Суперлиги

В начале недели турецкое издание Fanatic написало, что красно-белые предложили за 27-летнего сенегальца 10 млн евро. Как утверждает источник, клубы из Стамбула и Москвы ведут активные переговоры. «Галатасарай» хочет заработать на продаже Дьяна не менее 13 млн, а сам нападающий попросил у «Спартака» большую зарплату в размере 3 млн евро в год.

Интересно, что Дьян перешёл в «Галатасарай» из «Касымпаши» всего полгода назад за те же 13 млн. Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей в 29 матчах. Более того, Мбайе занял четвёртое место в списке претендентов на «Золотую бутсу» по итогам сезона. Его опередили только обладатель награды Лионель Месси из «Барселоны», Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Фабио Квальярелла из «Сампдории». Сенегалец выделяется мощными физическими данными (его рост – 191 см), хорошо ведёт борьбу, опасен на «втором этаже» и эффективен в подыгрыше.