Экс-переводчик Карреры отреагировал на слова Кононова про мысль в атаке

Артём Фетисов, экс-переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, отреагировал на слова нынешнего наставника красно-белых Олега Кононова. После матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) 53-летний специалист сказал, что в атакующих действиях его команды была мысль.

Фетисов в своём «инстаграме» опубликовал фото Кононова с его словами, которое подписал: «Да!!?????».

Фото доступно в «инстаграме» Артёма Фетисова.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. После 8 сыгранных матчей в активе красно-белых 14 очков. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного играми сборных команд, «Спартак» дома сыграет с «Уралом». Встреча состоится 15 сентября.