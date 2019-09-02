Экс-переводчик Карреры отреагировал на слова Кононова про мысль в атаке
Артём Фетисов, экс-переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, отреагировал на слова нынешнего наставника красно-белых Олега Кононова. После матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) 53-летний специалист сказал, что в атакующих действиях его команды была мысль.
Фетисов в своём «инстаграме» опубликовал фото Кононова с его словами, которое подписал: «Да!!?????».
Фото доступно в «инстаграме» Артёма Фетисова.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. После 8 сыгранных матчей в активе красно-белых 14 очков. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного играми сборных команд, «Спартак» дома сыграет с «Уралом». Встреча состоится 15 сентября.
Кононов: мысль в игре «Спартака» была, вам показалось, что её не было
- 2 сентября 2019
-
02:12
-
01:57
-
01:27
-
01:04
-
01:03
-
00:58
-
00:35
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:05
-
00:01
- 1 сентября 2019
-
23:51
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:19
-
23:19
-
22:56
-
22:47
-
22:37
-
22:31Цорн: думаю, Промеса вернуть нереально Эксклюзив
-
22:23
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:47
-
21:46
-
21:42
Партнерский контент