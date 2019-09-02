Видео: ПСВ одержал волевую победу над аутсайдером Эредивизии

В матче 5-го тура чемпионата Голландии ПСВ в гостях обыграл «Валвейк» со счётом 3:1. Игра, которую посетили шесть тысяч зрителей, проходила на стадионе «Мандемакерс». Встречу обслуживал главный арбитр Кевин Блом.

Счёт открыли хозяева в концовке первого тайма. На 43-й минуте передачу форварда Стэнли Элберса замкнул хавбек Мелле Мёленстен, сын бывшего ассистента Алекса Фергюсона и экс-наставника махачкалинского «Анжи» Рене Мёленстена.

Во втором тайме ПСВ сумел переломить неудачный ход встречи. Сначала защитник «Валвейка» Паул Квассен срезал мяч в свои ворота на 64-й минуте после удара полузащитника Мохаммеда Ихаттарена. Затем немецкий защитник Тимо Баумгартль неотразимо пробил на 76-й минуте в правый угол ворот хозяев после скидки партнёра по обороне Дензела Дюмфриса. А окончательный счёт две минуте спустя установил греческий форвард Константинос Митроглу, забивший в контратаке гостей после передачи полузащитника Брумы.

ПСВ победил «Валвейк» 3:1 и, набрав 10 очков, делит 2-3 места Эредивизии с «Аяксом». Первое место с 1 очками в чемпионате Голландии занимает «Витесс» Леонида Слуцкого.