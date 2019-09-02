Маркизио может стать игроком «Фламенго»
Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в бразильском чемпионате, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Шира.
По сведениям источника, в услугах футболиста заинтересован «Фламенго», ищущий замену колумбийцу Густаво Куэльяру, недавно покинувшему команду и перешедшему в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» за € 7,5 млн. В настоящее время трансферные переговоры продолжаются.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм 33-летний он провёл только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. До этого на протяжении 12 лет Маркизио защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
Маркизио отказался переходить в китайский клуб из-за его связей с «Интером»
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