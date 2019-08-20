Маркизио отказался переходить в китайский клуб из-за его связей с «Интером»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал об отказе от возможности выступать в китайской Суперлиге.



«Я отказался от предложения «Цзянсу Сунин». Конечно, свою роль сыграл тот факт, что они связаны с «Интером». Связь с ними не позволила бы мне сделать такой выбор. Я ценю интерес со стороны «Цзянсу Сунин», но мне нужно действовать логично. Возвращение в «Ювентус»? Нет, я уже принял решение год назад.



Япония или Саудовская Аравия? Посмотрим, что произойдёт в будущем. В Италии я бы не смог играть за кого-то, кроме «Ювентуса», так что буду рассматривать только предложения из-за границы», — цитирует Маркизио Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.



Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее на протяжении 12 лет он защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

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