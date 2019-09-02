Симеоне — о камбэке с «Эйбаром»: «Атлетико» надо перестроить команду и побеждать
Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал волевую победу над «Эйбаром» (3:2) в третьем туре испанской Примеры, где «матрасники» сумели отыграться, проигрывая 0:2 уже к 19-й минуте встречи.
«Много ответственности и новых людей, нам нужно перестроить команду. Мы хотим побеждать, побеждать и снова побеждать. Когда вы выигрываете 3:2, случаются ошибки. Самая важная вещь — это восстановиться после удара. После первых 20 минут мы начали приходить в себя.
Я знаю риски, связанные с заменами. Увидел, что Жоау Фелиш устал. Знал, что Томас способен атаковать", — приводит слова Симеоне испанское издание Marca.
«Атлетико» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 3 играх 9 очков.
«Атлетико» обыграл «Эйбар», проигрывая по ходу матча 0:2
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