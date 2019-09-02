Озбилиз стал одноклубником Сычёва в «Пюнике»
Полузащитник Араз Озбилиз перешёл в «Пюник», сообщает пресс-служба армянского клуба. Ранее хавбек выступал за «Бешикташ». Недавно стало известно, что состав «Пюника» пополнил российский нападающий Дмитрий Сычёв.
Напомним, что Озбилиз также выступал за «Спартак», а до этого защищал цвета «Кубани». Хавбек перешёл в «Бешикташ» из «Спартака» в 2016 году. Также он выступал за «Райо Вальекано» на правах аренды, а после этого играл за «Шериф» и «Виллем II».
«Пюник» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Напомним, армянскую команду тренирует российский тренер Александр Тарханов.
Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»
- 2 сентября 2019
-
11:24
-
11:07
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:16
-
10:07
-
10:00
-
09:56
-
09:44
-
09:29
-
09:27
-
09:10
-
09:10
-
08:56
-
08:46
-
08:25
-
07:43
-
07:07
-
06:51
-
06:32
-
06:01
-
05:39
-
05:19
-
02:12
-
01:57
-
01:27
-
01:04
-
01:03
-
00:58
-
00:35
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:05
Партнерский контент