Озбилиз стал одноклубником Сычёва в «Пюнике»

Полузащитник Араз Озбилиз перешёл в «Пюник», сообщает пресс-служба армянского клуба. Ранее хавбек выступал за «Бешикташ». Недавно стало известно, что состав «Пюника» пополнил российский нападающий Дмитрий Сычёв.

Напомним, что Озбилиз также выступал за «Спартак», а до этого защищал цвета «Кубани». Хавбек перешёл в «Бешикташ» из «Спартака» в 2016 году. Также он выступал за «Райо Вальекано» на правах аренды, а после этого играл за «Шериф» и «Виллем II».

«Пюник» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Напомним, армянскую команду тренирует российский тренер Александр Тарханов.