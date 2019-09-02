В матче «Порту» — «Виктория» игрок гостей получил прямую красную на 40-й секунде

В матче 4-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Виторию Гимарайнш» и победил со счётом 3:0. Уже на 40-й секунде встречи гости остались в меньшинстве. Защитник Эдмонд Тапсоба заработал прямую красную карточку за срыв опасной атаки.
Первый гол в матче забил на 14-й минуте нападающий «Порту» Мусса Марега. В середине второго тайма форвард гостей Давидсон начал спорить с арбитром, так как посчитал, что в одном из эпизодов мяч покинул пределы поля от соперника. За это он получил сначала жёлтую, а потом и красную карточку. Оставшись вдевятером, «Виктория» не смогла ничего противопоставить «Порту». Сначала на 88-й минуте Иван Маркано удвоил преимущество хозяев. А на 90-й Марега оформил дубль, доведя счёт до разгромного – 3:0.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 2 сентября 2019
-
11:24
-
11:07
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:16
-
10:07
-
10:00
-
09:56
-
09:44
-
09:29
-
09:27
-
09:10
-
09:10
-
08:56
-
08:46
-
08:25
-
07:43
-
07:07
-
06:51
-
06:32
-
06:01
-
05:39
-
05:19
-
02:12
-
01:57
-
01:27
-
01:04
-
01:03
-
00:58
-
00:35
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:05