В матче «Порту» — «Виктория» игрок гостей получил прямую красную на 40-й секунде

В матче 4-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Виторию Гимарайнш» и победил со счётом 3:0. Уже на 40-й секунде встречи гости остались в меньшинстве. Защитник Эдмонд Тапсоба заработал прямую красную карточку за срыв опасной атаки.



Первый гол в матче забил на 14-й минуте нападающий «Порту» Мусса Марега. В середине второго тайма форвард гостей Давидсон начал спорить с арбитром, так как посчитал, что в одном из эпизодов мяч покинул пределы поля от соперника. За это он получил сначала жёлтую, а потом и красную карточку. Оставшись вдевятером, «Виктория» не смогла ничего противопоставить «Порту». Сначала на 88-й минуте Иван Маркано удвоил преимущество хозяев. А на 90-й Марега оформил дубль, доведя счёт до разгромного – 3:0.

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