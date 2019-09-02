Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун близок к переходу в «Динамо» на правах аренды. Аренда для москвичей не будет бесплатной, кроме того, бело-голубые получат право выкупа футболиста. Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не стал отказываться от услуг Игбуна.

Игбун перешёл в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт форварда с клубом действует до лета 2020 года.

В сезоне-2018/19 нигерийский футболист сыграл 29 матчей и забил 10 голов в чемпионате России, став лучшим бомбардиром клуба.