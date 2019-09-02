К. Навас прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта

Костариканский голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта с парижским клубом, сообщает Get French Football News со ссылкой на BeIn Sports. Ранее появилась информация о том, что сумма трансфера 32-летнего вратаря составит € 13,5 млн. В сделку также будет включён голкипер парижан Альфонс Ареола — он будет выступать на «Сантьяго Бернабеу» на правах годичной аренды.

Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт Кейлора со «сливочными» рассчитан до лета следующего года.

За пять лет выступлений на «Сантьяго Бернабеу» он выиграл с командой 12 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2006/17, 2017/18).