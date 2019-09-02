«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева
«Ростов» объявил об уходе полузащитника Александра Зуева. Между ростовским клубом и «Рубином» достигнута договорённость об аренде молодого полузащитника. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Зуев выступает в жёлто-синей футболке с 2017 года. В составе «Ростова» полузащитник провёл 54 матча, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
«Мы желаем Саше удачного сезона и ждём его возвращения в «Ростов», — говорится на официальном сайте донской команды.
«Рубин» после восьми туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 9-е место, набрав 10 очков.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 2 сентября 2019
-
15:53
-
15:46
-
15:46
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:06
-
15:02
-
14:44
-
14:42
-
14:38
-
14:25
-
14:14
-
14:11
-
14:04Игбун близок к переходу в «Динамо» Эксклюзив
-
14:02
-
13:50
-
13:47
-
13:41
-
13:32
-
13:28
-
13:18
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:46
-
12:41
-
12:37
-
12:28
-
12:25
-
12:17
-
12:05
-
12:01
Партнерский контент