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«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева

«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Александра Зуева. Между ростовским клубом и «Рубином» достигнута договорённость об аренде молодого полузащитника. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Зуев выступает в жёлто-синей футболке с 2017 года. В составе «Ростова» полузащитник провёл 54 матча, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

«Мы желаем Саше удачного сезона и ждём его возвращения в «Ростов», — говорится на официальном сайте донской команды.

«Рубин» после восьми туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 9-е место, набрав 10 очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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