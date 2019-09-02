Академия «Чертаново» приглашает на детские футбольные сборы

Менее двух месяцев остается до старта четвёртой смены открытых детских спортивных сборов, которые футбольная академия «Чертаново» проведёт во время осенних школьных каникул. Сборы для юных футболистов 2007-2012 годов рождения пройдут в Москве с 26 октября по 1 ноября 2019 года.

Первые три смены сборов «Чертаново» состоялись в июне и августе. В течение недели футболисты тренировались под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд Российской Премьер-Лиги. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок ребята занимались акробатикой, сдавали тесты, посещали теоретические занятия, а кроме того отдыхали, играли, участвовали в квестах и ходили в кино. Принять участие в осенних сборах могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле.

В подарок участники получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.

Подробности доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».



