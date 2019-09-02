«Краснодар» приобрёл Сорокина и оставил его в аренде в «Рубине»

«Краснодар» объявил о переходе защитника казанского «Рубина» Егора Сорокина.
«Футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» оформили трансфер Егора Сорокина. 23-летний центральный защитник подписал 5-летний контракт с «быками», но до конца текущего сезона будет выступать за «Рубин» на правах аренды», — сообщается в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
Сорокин выступает за «Рубин» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.
В сентябре 2018 года Сорокин был вызван в сборную России и дебютировал 10 сентября 2018 в товарищеском матче с Чехией (5:1).
«Краснодар», набрав 17 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) — на 9-м месте.
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