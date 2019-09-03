Зинченко — Коноплянке: ты выбрал правильный клуб
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравил украинского хавбека Евгения Коноплянку с подписанием контракта с «Шахтёром». Соглашение 29-летнего футболиста с донецким клубом рассчитан на три года.
«Поздравляю. Ты выбрал правильный клуб», — сказал Зинченко Коноплянке в лагере сборной Украины.
Коноплянка выступал в «Шальке-04» на протяжении трёх сезонов. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.
Зинченко также выступал в составе «Шахтёра» с 2010 по 2014 годы, после чего перешёл в «Уфу».
Коноплянка перешёл в «Шахтёр»
- 3 сентября 2019
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