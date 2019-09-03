Роналду в рекордный 10-й раз признан лучшим игроком года в Португалии
В Португалии прошла церемония вручения награды лучшему футболисту страны. Рекордный 10-й раз этого звания удостоился Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в финале обошёл форварда «Атлетико» Жоау Фелиша и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
В прошлом сезоне 34-летний Роналду выиграл чемпионат Италии с «Ювентусом». Вместе со сборной Португалии игрок завоевал главный трофей в Лиге наций.
Ранее Криштиану Роналду вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.
- 3 сентября 2019
-
11:39
-
11:38
-
11:32
-
11:25
-
11:13
-
11:05
-
10:46
-
10:45
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
09:55
-
09:44
-
09:34
-
09:26
-
09:13
-
09:11
-
08:46
-
07:11
-
06:33
-
06:19
-
05:38
-
04:30
-
04:20
-
03:56
-
03:24
-
03:07
-
02:50
-
02:30
-
02:09
-
01:35
-
01:20
-
00:51
-
00:47
-
00:45
Партнерский контент