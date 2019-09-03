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Роналду в рекордный 10-й раз признан лучшим игроком года в Португалии

Роналду в рекордный 10-й раз признан лучшим игроком года в Португалии
Футбол / Италия 0

В Португалии прошла церемония вручения награды лучшему футболисту страны. Рекордный 10-й раз этого звания удостоился Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в финале обошёл форварда «Атлетико» Жоау Фелиша и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

В прошлом сезоне 34-летний Роналду выиграл чемпионат Италии с «Ювентусом». Вместе со сборной Португалии игрок завоевал главный трофей в Лиге наций.

Ранее Криштиану Роналду вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.

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