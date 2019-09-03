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Коноплянка пожелал «Шальке-04» выйти на первое место в Бундеслиге

Коноплянка пожелал «Шальке-04» выйти на первое место в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

Полузащитник Евгений Коноплянка, который перешёл из «Шальке-04» в донецкий «Шахтёр», поблагодарил свой бывший клуб и пожелал ему выйти на первое место в чемпионате Германии.

«Хочу сказать спасибо всему коллективу «Шальке» и каждому болельщику, с которыми на протяжении трёх лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку! Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице», — написал Коноплянка в «Инстаграме».

Коноплянка выступал в «Шальке-04» на протяжении трёх сезонов. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.

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