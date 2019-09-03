Коноплянка пожелал «Шальке-04» выйти на первое место в Бундеслиге

Полузащитник Евгений Коноплянка, который перешёл из «Шальке-04» в донецкий «Шахтёр», поблагодарил свой бывший клуб и пожелал ему выйти на первое место в чемпионате Германии.
«Хочу сказать спасибо всему коллективу «Шальке» и каждому болельщику, с которыми на протяжении трёх лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку! Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице», — написал Коноплянка в «Инстаграме».
Коноплянка выступал в «Шальке-04» на протяжении трёх сезонов. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.
- 3 сентября 2019
-
13:11
-
13:05
-
12:55
-
12:40
-
12:24
-
12:16
-
12:11
-
12:02
-
11:56
-
11:39
-
11:38
-
11:32
-
11:25
-
11:13
-
11:05
-
10:46
-
10:45
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
09:55
-
09:44
-
09:34
-
09:26
-
09:13
-
09:11
-
08:46
-
07:11
-
06:33
-
06:19
-
05:38
-
04:30
-
04:20
-
03:56
-
03:24