На ЧМ-2022 в Катаре могут внедрить российскую технологию распознавания лиц

Российская компания NtechLab ведёт переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и представителями Катара, где пройдёт чемпионата мира 2022 года, о применении отечественной технологии распознавания лиц во время мундиаля, сообщил гендиректор компании Александр Минин.



«Мы ведём переговоры с ФИФА и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте. Принятия решения ждём уже по его результатам в начале следующего года. Мы работу ведем с ними уже больше года, сложный процесс. У нас есть большие преимущества, так как мы распознаём лица вне зависимости от расовой принадлежности, плюс успешный опыт работы с ФИФА на ЧМ в России», — приводит слова Минина ТАСС.

По его словам, в Катаре проект станет значительно масштабнее, поэтому пул возможных участников достаточно большой.

«Оценочно, в рамках всего проекта, это несколько сотен тысяч камер с распознаванием лиц единовременно в нескольких городах, плюс оснащение транспортной инфраструктуры — аэропортов, железной дороги, ну и, конечно, обеспечение безопасности на всех спортивных мероприятиях», — добавил Минин.