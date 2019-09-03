«Палмейрас» уволил Сколари, который привёл клуб к чемпионству в прошлом сезоне

Бразильский «Палмейрас» принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Луисом Фелипе Сколари, сообщает официальный сайт клуба.
«Палмейрас» в последних четырёх матчах чемпионата Бразилии трижды сыграл вничью и потерпел поражение в последнем туре от «Фламенго» со счётом 0:3. Помимо того, клуб из Сан-Паулу вылетел из Кубка Либертадорес, по сумме двух встреч уступив в четвертьфинале «Гремио».
70-летний Сколари третий раз в карьере возглавил «Палмейрас». В конце июля 2018 года он подписал с командой двухлетний контракт и в прошлом сезоне выиграл с ней чемпионат Бразилии.
В текущем чемпионате «Палмейрас» занимает пятую строчку после 17 туров. Уступая лидирующему «Фламенго» 6 очков и имея одну игру в запасе.
Сколари известен по работе со сборными Португалии и Бразилии, с клубами «Челси», «Крузейро» и «Гремио». Последним местом работы специалиста до заключения контракта с «Палмейрасом» был китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который он покинул в 2017 году.
- 3 сентября 2019
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