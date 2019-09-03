Правительство выделит около 133 млн рублей на реализацию Fan ID на Евро-2020

Правительство России выделит около 133 млн рублей на реализацию системы идентификации болельщиков (Fan ID) на матчах чемпионата Европы — 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.



Средства будут выделены из резервного фонда правительства страны в этом году. Напомним, что система Fan ID в России уже работала во время зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.



Матчи чемпионата Европы 2020 года будут проходить с 12 июня по 12 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго и Лондоне.