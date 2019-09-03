Лысцов объяснил переход из «Бенфики» в «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов прокомментировал свой переход в самарскую команду из «Бенфики».
«Решение присоединиться к „Крыльям“ принял быстро. Для меня было важно в это трансферное окно вернуться в Россию, поэтому, когда поступило предложение от агента, долго не раздумывал – сразу согласился. Собираясь вернуться в РПЛ, я следил за тем, как стартовал чемпионат, смотрел главные поединки, обзоры, в том числе матчи с участием „Крыльев“. Особой подготовки к переезду в Самару не было, собрал вещи и теперь жду знакомства с командой и начала тренировок.
Из свободных номеров выбрал себе 5-й, на данный момент конкретное число на форме мне не принципиально, главное – качественная работа на тренировках и удача в матчах! Мои друзья, которые уже бывали в Самаре, описали ее как город с красивой набережной Волги. Знаю, что здесь отличный стадион и преданные своему клубу болельщики, а это – главное", — цитирует Лысцова пресс-служба клуба.
- 3 сентября 2019
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