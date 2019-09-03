«Спорт-Ин»: договор с «Ростовом» по стадиону действует в полном объёме

Пресс-служба компании «Спорт-Ин», которая занимается управлением стадиона «Ростов-Арена», опровергла информацию о расторжении договора аренды с «Ростовом».

«ФК «Ростов» может играть на «Ростов Арене». Представитель ФК «Ростов» публично заявил, что возможной причиной предложения ФГУП «Спорт-Ин» о расторжении договора на проведение матчей являются указания клуба о нарушениях работы инженерных коммуникаций и иных недостатках «Ростов Арены», способных повлиять на обеспечение безопасности зрителей.

В этой связи ФГУП «Спорт-Ин» вынужден разъяснить свою позицию. ФГУП «Спорт-Ин» является государственным заказчиком по строительству и реконструкции, а также эксплуатирующей организацией стадионов в Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске. Эти арены приняли матчи ЧМ-2018, ставшего лучшим за всю историю их проведения.

На все стадионы был получен полный пакет документов, позволяющих вести полноценную эксплуатацию – от заключений Ростехнадзора и разрешений на ввод в эксплуатацию от региональных органов исполнительной власти, до сертификатов соответствия требованиям РФС. Имея за плечами годовой опыт эксплуатации указанных стадионов, мы с полным основанием можем утверждать, что в наследие от ЧМ-2018 страна получила прекрасные, современные футбольные арены для проведения футбольных матчей, спортивных, культурных, зрелищных мероприятий и концертов. Повсеместно они становятся не просто архитектурными украшениями городов, но и центрами общественной жизни.

Наше предложение о расторжении договора было сделано по ряду причин, в первую очередь, по финансовым соображениям. ФК «Ростов» к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона-2018/19, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты (ни с замечаниями, ни без них) и не оплачивал проведение матчей сезона-2019/20. Когда сумма долга стала критической, а требования ФК “Ростов” по улучшению стадиона необоснованными, мы предложили ему расторгнуть договор и уйти со стадиона. После этого ФК «Ростов» погасил остаток задолженности за матчи прошлого сезона в размере около 12 млн руб, подписал акты и оплатил 80% стоимости матчей текущего сезона (около 6 млн руб). Поэтому в настоящее время договор действует в полной мере. Вопрос о размере выплаты оставшейся суммы будет решен на встрече сторон в ближайшее время", — приводится заявление пресс-службы в группе «Спорт-Ин» в социальной сети ВКонтакте.