Азар покинул расположение сборной Бельгии из-за повреждения

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, Азара по-прежнему беспокоит мышечное повреждение бедра, которое он получил 16 августа на тренировке. Форвард прошёл несколько медицинских тестов в расположении бельгийской национальной команды, после чего было решено освободить игрока от выступлений за сборную в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (6 сентября) и Шотландии (9 сентября). Ожидается, что Эден Азар успеет восстановиться к матчу 4-го тура Примеры с «Леванте», который состоится 14 сентября.



Также из-за травмы расположение сборной Бельгии покинул брат Эдена, нападающий дортмундской «Боруссии» Торган Азар.

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