Круговой назвал свою зарплату в «Зените» и «Уфе»

Новичок «Зенита» Данил Круговой, который выступает за «Уфу» на правах аренды, опроверг информацию, что ЦСКА предлагал ему два миллиона рублей в месяц, а «Зенит» дал три миллиона.



«Не понимаю, откуда вообще эта информация. «Зенит» и ЦСКА предлагали одинаковые условия, и там не такие цифры. Сказать точнее не могу — в контракте написано, что нельзя разглашать зарплату. И не понимаю, кому интересно, сколько получает футболист. Заняться нечем, что ли? Интересовались бы футболом, смотрели его.



Это ложь, что я пошёл в «Зенит» за деньгами. Много критики у меня в «Инстаграме», пишут комментарии, что я продался, шалава. Пускай они меня поймут: где мне ещё играть, как не в Питере, где я родился и вырос. Когда уходил из «Зенита» ровно год назад, в «Инстаграме» я написал пост. Там в конце написано: «Я не говорю вам прощай, я говорю до свидания». Вот я вернулся ровно через год. И рад этому.



Моя зарплата в «Зените» больше миллиона в месяц или меньше? Плюс-минус», — приводит слова Кругового Sports.ru.

Футболист сообщил также, что в «Уфе» он получает не более 60 тыс. рублей.

«А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с «Локомотивом». Если бы провёл стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда», — добавил игрок.