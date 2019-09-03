ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022
ФИФА на официальном сайте представила логотип чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Изогнутые линии эмблемы символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля выполнена в виде восьмёрки, что означает восемь стадионов, которые примут матчи чемпионата мира, а также символ бесконечности. Петля, центральный элемент логотипа, не только повторяет форму трофея, но и вдохновлён куфией — традиционным головным убором народов Персидского залива. Шрифт, сопровождающий эмблему, отсылает к традиционной арабской каллиграфии.
Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Этот турнир станет первым, который пройдёт не летом, а зимой.
Видео можно посмотреть на канале ФИФА в YouTube.
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