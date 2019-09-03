Кьеллини перенёс операцию на колене и выбыл из строя на 6 месяцев

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини перенёс операцию по реконструкции передней крестообразной связки правого колена, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Оперативное вмешательство было проведено профессором Кристианом Финком в австрийской клинике в присутствии главы медицинского штаба «Ювентуса» Никоса Цуродиса. Операция прошла успешно.



Ожидаемое время восстановления 35-летнего игрока составляет около шести месяцев.

Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 77 млн. В составе туринского клуба он сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в «Ювентусе» футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.