Санчес: я не жалею о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Интера» нападающий Алексис Санчес высказался о периоде выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«Я был рад перейти в „Манчестер Юнайтед“. Этот клуб выиграл больше всех трофеев в Англии. Когда я выступал за „Арсенал“, то был счастлив в клубе, но „МЮ“ в то время активно развивался, покупая игроков. Я хотел перейти в этот клуб, чтобы выиграть всё. Я не жалею, что перешёл в „МЮ“.

Я был счастлив в клубе, но всё время говорил своим друзьям, что хочу играть. Если бы мне давали возможность, то я бы сделал всё возможное. Порой я играл по 60 минут, но в следующем матче оставался в запасе. Я не понимал, почему так происходит", — приводит слова Санчеса ВВС.

30-летний Санчес выступал за «МЮ» с января 2018 по август 2019 года. Всего он провёл за манкунианцев 45 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач.