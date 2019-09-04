Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бабаев: признательны «Эвертону», что адекватно договорились по Влашичу

Бабаев: признательны «Эвертону», что адекватно договорились по Влашичу
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о полноценном трансфере полузащитника «Эвертона» Николы Влашича, который на протяжении года выступал за армейский клуб на правах аренды.

«Влашич — футболист, которого мы уже хорошо знали. Поэтому здесь ситуация немного отличалась от обычной, когда ты берешь футболиста впервые. В данном случае мы уже понимали, что это футболист, который органично вписался в команду и приносит пользу. Поэтому было принято такое решение.

Жалеем ли, что изначально не прописали с «Эвертоном» сумму выкупа? Мы договаривались с ливерпульским клубом, признательны его руководству и думаем, что договорились достаточно адекватно", — приводят слова Бабаева «Известия».

Влашич — ЦСКА: с днём рождения, гигант
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент