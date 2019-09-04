Бен-Арфа: поиск клуба как поиск женщины

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен-Арфа рассказал, по какой причине он всё ещё не нашёл себе клуб. В прошлом сезоне Атем выступал за «Ренн», а летом стал свободным агентом.



«Никакой из предложенных вариантов меня не заинтересовал. Поиск клуба — это как поиск женщины: если она не возбуждает тебя, то твой младший брат тебя подводит», — написал Бен-Арфа в «инстаграме».



Бен Арфа выступал за «ПСЖ» с 2016 по 2018 год, но в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле из-за конфликта с испанским специалистом Унаи Эмери, который тогда возглавлял парижан.



В сентябре 2018 года Бен Арфа подписал контракт с «Ренном», за который в сезоне-2018/19 провёл 41 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.



Летом Атем вёл переговоры с «Сампдорией» и «Фенербахче», но отказался от этих вариантов.

Бен-Арфа может продолжить карьеру в «Сампдории»