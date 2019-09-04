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Де Йонг недоволен дебютом за «Барселону»

Де Йонг недоволен дебютом за «Барселону»
Футбол / Испания 0

Новичок «Барселоны» полузащитник Френки де Йонг оценил свой дебют в составе каталонской команды. Напомним, что сине-гранатовые летом приобрели голландского футболиста у «Аякса» за € 75 млн.

«Я новичок в команде, но сыграл во всех трёх матчах чемпионата Испании на старте сезона, хотя у нас немало полузащитников. Считаю, что могу играть ещё лучше. Я должен выполнять ту роль, которую ранее играл на поле. Я очень рад выступать за «Барселону» и хочу быть уверенным в том, что и дальше буду попадать в стартовый состав», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов.

Де Лигт назван лучшим в Нидерландах, де Йонг получил приз Йохана Круиффа
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