Де Йонг недоволен дебютом за «Барселону»
Новичок «Барселоны» полузащитник Френки де Йонг оценил свой дебют в составе каталонской команды. Напомним, что сине-гранатовые летом приобрели голландского футболиста у «Аякса» за € 75 млн.
«Я новичок в команде, но сыграл во всех трёх матчах чемпионата Испании на старте сезона, хотя у нас немало полузащитников. Считаю, что могу играть ещё лучше. Я должен выполнять ту роль, которую ранее играл на поле. Я очень рад выступать за «Барселону» и хочу быть уверенным в том, что и дальше буду попадать в стартовый состав», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.
Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов.
Де Лигт назван лучшим в Нидерландах, де Йонг получил приз Йохана Круиффа
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