Де Йонг недоволен дебютом за «Барселону»

Новичок «Барселоны» полузащитник Френки де Йонг оценил свой дебют в составе каталонской команды. Напомним, что сине-гранатовые летом приобрели голландского футболиста у «Аякса» за € 75 млн.



«Я новичок в команде, но сыграл во всех трёх матчах чемпионата Испании на старте сезона, хотя у нас немало полузащитников. Считаю, что могу играть ещё лучше. Я должен выполнять ту роль, которую ранее играл на поле. Я очень рад выступать за «Барселону» и хочу быть уверенным в том, что и дальше буду попадать в стартовый состав», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов.