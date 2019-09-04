Суарес: Неймар сделал всё, чтобы вернуться в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес высказал мнение, что нападающий «ПСЖ» Неймар сделал всё возможное, чтобы вернуться в стан каталонской команды.
«Мы разговаривали с Неймаром, когда он хотел уйти из «Барселоны», все это знали. Ему говорили, что он не будет так же хорош, как в «Барселоне». Сейчас он сделал всё, чтобы вернуться. Мы с ним часто разговаривали обо всём. Мы в курсе, у него сейчас не самые простые времена», — цитирует AS Суареса.
Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Самые активные попытки подписать бразильца предпринимал каталонский клуб. Однако стороны в конечном итоге не смогли сойтись по условиям трансфера.
В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
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