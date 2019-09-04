Дюков: надеюсь, женская сборная России будет бороться за первое место в группе

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал разгромную победу женской сборной России в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с командой Эстонии со счётом 4:0.
«Хорошая игра сборной, мне понравилось. Понятно, что уровень сборной Эстонии ниже нашей команды, но мне понравилось, что наши девушки играли с большим желанием, продемонстрировав очень приличный технический уровень, и, что главное, играли с задором и осмысленно. Кого могу выделить? Марию Фёдорову и Надежду Смирнову.
Позади два тура. Судя по результатам, можно сделать вывод, что нашими основными конкурентами являются команды Нидерландов и Словении. Надеюсь, мы будем бороться и за первое место в группе, но важно, что в борьбе за вторую строчку мы обыграли на выезде сборную Словении. У нас неплохие шансы попасть на Евро-2021» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип.
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