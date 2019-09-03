Женская сборная России разгромила Эстонию в отборе Евро-2021

Женская сборная России в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года по футболу разгромила команду Эстонии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Сапсан Арена».

Победу подопечным Елены Фоминой принесли дубль Коровкиной, а также голы Фёдоровой и Мягковой. Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы А.

В 3-м туре Россия сыграет с командой Косово, которая проиграла Словении со счётом 0:5. Матч Косово — Россия состоится 4 октября.

Россия — Эстония — 4:0 (2:0)

Голы: Коровкина, 10, 57, Фёдорова, 29, Мягкова, 82.

В группе выступают также сборные Нидерландов, Турции и Эстонии. Победитель группы выходит в финальную стадию Евро-2021 напрямую. Три лучшие команды из занявших второе место также попадут в финальный турнир чемпионата Европы. Остальные примут участие в раунде плей-офф.