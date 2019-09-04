Наставник БАТЭ: самим выйти на ЦСКА? Получится, что мы Волкова туда впихиваем
Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага рассказал о ситуации с защитником Захаром Волковым, которым, по информации СМИ, интересуется московский ЦСКА.
«Интерес ЦСКА к Волкову? Знаю об этом на том же уровне, что и вы. Пишут новости — пусть пишут… Выходить напрямую на тренерский штаб «армейцев» или руководство клуба? Получится, что мы, грубо говоря, Захара туда впихиваем. Если поступит официальное предложение, тогда другой вопрос», — цитирует Багу «Прессбол».
Свою карьеру Волков начал в 2014 году в футбольных клубах «Витебск» и «Витебск-2», затем выступал за «Оршу», «Нафтан» и БАТЭ. В национальную команду Беларуси приглашается с 2016 года. Контракт с БАТЭ Волков подписал в 2018 году.
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