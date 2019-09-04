Лукас Сантос: Фернандес обещал помогать в адаптации и бытовых вопросах

Бразильский новичок ЦСКА Лукас Сантос рассказал, что одноклубник Марио Фернандес обещал помочь ему в адаптации к российским условиям и решении бытовых вопросов.

«Я очень мотивирован, настроен на серьёзную работу, на конкурентный футбол здесь, в России. Постараюсь проявить все свои лучшие качества, чтобы принести максимум пользы «армейскому» клубу. И, конечно, как можно чаще радовать наших болельщиков!



Впечатления от «армейской» арены? Потрясающий стадион! Даже не представляю, что будет, когда он заполнится! Я испытал сильные, яркие чувства. И приняли меня здесь с большой теплотой, вижу доброе отношение людей. Я смотрел игру против тульского «Арсенала» и после матча созвонился с Марио. Он пообещал, что будет помогать мне в адаптации, в бытовых вопросах. Я благодарен Марио и всем остальным за такой приём!» — приводит слова Сантоса официальный сайт красно-синих.