Луис Фернандес: поражает, как в «ПСЖ» поступают со своей молодёжью

В летнее трансферное окно «ПСЖ» продал нескольких воспитанников клуба за общую сумму € 63,4 млн. Бывший спортивный директор командного учебного центра Луис Фернандес поражён такому отношению к молодым талантам.
«Мы избавляемся от молодёжи. Видимо, я ничего не понимаю в трансферной политике. Потому что у нас необычный состав. С такими игроками можно было успешно выступать в Лиге чемпионов. У нас нет своих вратарей, например. Но мы предпочитаем взять поляка у «Челси» на позицию третьего вратаря. Тут есть чему удивляться. Я ушёл из клуба некоторое время назад из-за разногласий с прежним спортивным директором Антеро Энрике. А новый директор Леонардо сказал, что для меня нет места. Меня не хотят слышать. Поражает, как в «ПСЖ» поступают со своей молодёжью», — приводит слова Фернандеса Le Figaro.
- 4 сентября 2019
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