Гендиректор «КАМАЗа»: мы хотели «Спартак»! Это мегасобытие для города

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Кубка России, по итогам которой в соперники достался «Спартак».



«С одной стороны, жребий мог быть к вам более щадящим. С другой — приезд «Спартака» станет мегасобытием для города. Мы хотели «Спартак»! Конечно, на стадионе будет биток. Кстати, еще за два дня до жеребьёвки мы прорабатывали ценовую программу на кубковую игру, но многое зависело от жребия: «Спартак» — это одно, а «Оренбург» — другое. У нас многие в Челнах болеют за красно-белых. Народная команда. А мнения неоднозначные. Периодически у него все получается, периодически — не очень. К сожалению, чего-то спартаковцам не хватило, чтобы пройти в групповую стадию Лиги Европы. Тяжело давать оценки из вне. Мы видим, что «Спартак» перестраивается. Он здорово усилился — Шюррле, Ларссен, Тиль, Крал. Само собой, мы не фавориты, об этом было бы говорить глупо. Хотя КАМАЗ неоднократно играл со «Спартаком» и побеждал его, когда мы вместе выступали в высшем дивизионе. Будем бороться.



Надеюсь, что Шюррле приедет. Тем более хотел пообщаться с ним на его родном языке: на ЧМ-2018 я был менеджером сборной Германии. Да, его не было в этой сборной, но со многими игроками он, естественно, знаком. Интересно будет с ним обсудить некоторые моменты», — цитирует Миннеханова «Матч ТВ».