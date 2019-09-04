Гендиректор «КАМАЗа»: «Спартак» абсолютно не боимся, о страхе речи не идёт

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Кубка России, по итогам которой в соперники достался «Спартак».



«Мы очень ждали именно «Спартак», хотели его. В 90-х мы провели против него много матчей, болельщик это помнит. При всём уважении к другим соперникам, нам хотелось сыграть именно с красно-белыми. У меня нет информации, что мы сыграем со «Спартаком» не в Челнах, планируем играть у себя дома. У нас замечательный стадион и газон, ничего не препятствует проведению матча в Набережных Челнах.



Что касается состава «Спартака», то за их состав я отвечать не могу, но, судя по последним матчам в Лиге Европы, пробиться туда сложно. А победитель Кубка России выходит напрямую в группу, думаю, для них будет не менее важно выиграть этот турнир. Я жду основной состав «Спартака» — Шюррле, Тиля, Джордана и всю компанию. Конечно, жду и Олега Георгиевича. Обязательно приедут их болельщики, примем их с гостеприимством. Местных болельщиков «Спартака» у нас тоже достаточно, так что ждём аншлага. Возможные инциденты с фанатами? Это эмоции, в любом случае какое-то усиление мер безопасности перед матчем будет, уверен, будет массовый выезд болельщиков красно-белых.



Цель – обязательно проходить дальше, когда я приходил в клуб, то у меня была голубая мечта – замахнуться на самые высокие позиции в Кубке России, пройти как можно дальше. «Спартак» абсолютно не боимся, они фавориты, а мы сейчас показываем интересный футбол в ФНЛ. Это Кубок, это одна игра, это Челны! Ни о каком страхе речи не идёт», — сказал Миннеханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России